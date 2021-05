Raportul CNA pentru 2020 a fost votat in unanimitate: Anul trecut au fost aplicate 349 de sanctiuni, respectiv 85 de amenzi

Presedintele CNA, Monica Gubernat, a prezentat, pe scurt, principalele repere ale activitatii de anul trecut."In anul 2020, Consiliul s-a intrunit in 73 de sedinte publice, a adoptat trei decizii de reglementare, cinci instructiuni si 31 de recomandari, a eliberat 234 de licente audiovizuale - 78 de licente audiovizuale pentru servicii de programe de radio cu emisie terestra si doua licente pentru programe de radio terestre, nationale si internationale, doua licente pentru programe de radiodifuziune cu difuzare prin satelit, 49 de licente audiovizuale pentru programe de televiziune cu difuzare prin satelit si 103 licente pentru programe de televiziune difuzate prin alte retele de comunicare", a precizat Gubernat.Ea a mentionat ca, in 2020, au fost solutionate 3.217 petitii, aspectele reclamate referindu-se la emisiuni difuzate de posturile centrale de televiziune si de radio, iar alte 186 de sesizari au vizat radiodifuzorii din teritoriu si retelele CATV.Temele principale ale sesizarilor solutionate de CNA au vizat asigurarea informarii corecte - 879 de sesizari (41,82%); protectia minorilor - 554 de sesizari (26,35%); respectarea dreptului la propria imagine - 262 de sesizari (12,46%); comunicari comerciale audiovizuale - 176 de sesizari (8,37%).Potrivi Monicai Gubernat, anul trecut, CNA a aplicat 349 de sanctiuni, respectiv 85 de amenzi, in cuantum total de 1.687.500 de lei; 260 de somatii publice; trei decizii privind acordarea dreptului la replica; o decizie privind retragerea avizului de retransmisie. Totodata, au fost emise 33 de decizii de intrare in legalitate pentru nerespectarea conditiilor de difuzare a comunicarilor comerciale audiovizuale.Totodata, Consiliul National al Audiovizualului a decis, in 2020, sanctiuni, in special, pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi ale legislatiei audiovizualului: asigurarea informarii corecte si a pluralismului - 108 sanctiuni; protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine - 83 de sanctiuni; protectia copiilor - 56 de sanctiuni; nerespectarea regulilor de sponsorizare, publicitate si teleshopping in audiovizual - 17 sanctiuni; alegerile locale - 20 de somatii, alegerile parlamentare - 26 de sanctiuni, publicitate politica - 12 somatii; discriminarea, xenofobia si defaimarea - 9 sanctiuni; dreptul la replica sau rectificare - 4 sanctiuni; nerespectarea obligatiilor ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si televiziune - 6 somatii; modificarea structurii de programe - 19 somatii; nesolicitarea modificarii deciziei de autorizare in termen legal - 12 somatii si modificarea structurii actionariatului - 10 somatii.La finalul prezentarii, Cristina Pocora, membru al CNA, a afirmat ca, in opinia sa, in unele momente, Consiliul ar fi trebuit sa aiba o atitudine "mai ferma"."Anul trecut, am resimtit, facand parte din minoritatea din Consiliu, ca au fost momente in care CNA-ul ar fi trebuit sa reactioneze, din punctul meu de vedere. Sigur, este opinia mea si ca minoritate, opozitie, am resimtit acest lucru. Au fost momente in care, poate, CNA-ul trebuia sa aiba o atitudine mai ferma. Este doar o observatie, nu are legatura cu cifrele prezentate de colega noastra in raport. (...) Am luat cuvantul pentru ca, in unele momente, a fost un an si cu campanie electorala, am simtit ca poate ca am fi putut sa reactionam mai mult sau sa avem o atitudine mai ferma, nu vreau sa le reiau toate acele momente, si nu s-a intamplat acest lucru. Dati-mi voie ca la dezbaterea pe raport sa am acest comentariu", a transmis Cristina Pocora.