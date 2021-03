Europarlamentarul Rares Bogdan respinge infierea copiilor de catre cupluri ale minoritatilor sexuale: "Lucrul asta e o chestie care schimba lumea"

Acesta a mai mentionat ca va lupta impotriva initiativei de a nu mai fi folosite cuvintele "mama" si "tata", iar acestea sa fie inlocuite cu "parinte".Rares Bogdan a fost duminica, invitatul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, informeaza news.ro , si s-a referit la faptul ca in Parlamentul European s-a votat ca Uniunea Europeana sa fie zona libera pentru LGBT, el abtinandu-se la vot.El a mentionat ca este de acord cu parteneriatele civile, dar nu si cu infierea de copii de catre cuplurile de minoritati sexuale."In acelasi timp am spus foarte clar sigur ca drepturile sunt una si e cat se poate de normal, parteneriate civile, dar ar trebui sa specificam cat se poate de clar ca nu suntem de acord cu un infierea de catre cuplurile de minoritatilor sexuale de copii, pentru ca lucrul asta e o chestie care schimba lumea si cu asta nu pot fi de acord.(...) Copiii au venit pe lumea asta in urma unui act consimtit, a iubirii dintre un barbat si o femeie. Cand va veni un copil pe lume din iubirea dintre doua femei sau dintre doi barbati, atunci putem sa ne schimbam optiunea. Pana atunci eu nu mi-o schimb", a explicat europarlamentarul PNL Rares Bogdan s-a referit si la recomandarea de a nu mai fi folosite cuvintele "mama" si "tata" , ci parinte la modul general."Este o aberatie. Asta este o aberatie. (...) E o propunere a unei deputate italience din regiunea Lazio. Am vazut multe aberatii in lume, daca cineva crede ca va putea schimba relationarea si modalitatea.... Atunci cand apari pe lumea asta si inveti sa vorbesti s-a constatat ca peste 95% dintre copii spun primul cuvant mama. (...) Daca cineva crede ca in Parlamentul European sau un alt for international, va putea noua sa ne rapeasca bucuria de a spune mama, tata, se insala. Eu am vazut multe aberatii in Parlamentul European, dar cu asta ma voi lupta. Voi fi in grupul cel mai conservator", a transmis Rares Bogdan.El a precizat ca nu crede ca vreun europarlamentar roman va accepta aceasta situatie.