Rata de infectare in Capitala continua sa scada. Toate judetele raman in scenariul verde

Pana astazi, 12 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.068.817 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 1.018.642 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 930 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In ceea ce priveste incidenta, in Capitala aceasta se mentine sub limita de 1,5 cazuri la mia de locuitori . De asemenea, in Cluj, rata incidentei a scazut la 1,43 la mia de locuitori.In Bucuresti , in cursul zilei de joi se va reuni Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta astfel incat noi masuri de relaxare sa intre in vigoare.