Rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala a scazut sub 1 la mie. Elevii ar putea reveni in banci saptamana aceasta

Conform anuntului facut de Directia de Sanatate Public bucuresti, luni, rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile. este 0,94.Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat deja ca, in acord cu ministrul Sanatatii, va fi modificat ordinul comun care prevede ca referinta pentru functionarea scolilor intr-o saptamana rata de infectare din ziua de vineri, astfel incat referinta sa fie ziua in care rata de infectare se modifica in raport cu pragul de 1 la mie, iar elevii sa poata merge la scoala a doua zi dupa inregistrarea acestei valori. In aceasta situatie se afla inclusiv Bucurestiul."Conform ordinului comun al ministrului educatiei si ministrului sanatatii, scolile functioneaza toata saptamana luand ca referinta rata de infectare din ziua de vineri a saptamanii precedente (Art. 2, alin. 3) Constatand ca un numar important de localitati sunt foarte aproape de pragul de 1 la mie al ratei de infectare, in urma discutiilor cu ministrul sanatatii, apreciind intelegerea Ministerului Sanatatii pentru importanta scolii, luni, 17 mai vom initia modificarea Art 2, alin. 3 al ordinului comun de ministru Educatie-Sanatate, in sensul in care referinta sa fie considerata ziua in care rata de infectare se modifica in raport cu pragul de 1 la mie", a scris duminica pe Facebook ministrul Educatiei.