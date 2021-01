Fostul sef al Administratiei Strazilor in primaria condusa de Gabriela Firea, declarat incompatibil cu functia

In perioada 01 aprilie 2019 - 08 ianuarie 2020, respectiv 11 ianuarie - 12 aprilie 2020, in calitate de functionar public, avand raportul de serviciu cu Primaria Municipiului Bucuresti suspendat, a exercitat functia de director general in cadrul Administratiei Strazilor Bucuresti, serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, finantat integral din bugetul local al Municipiului Bucuresti.Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 94, alin. (1) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, care prevede urmatoarele: calitatea de functionar public este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice sau calitati decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica. (2) Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza: (...) c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public.Mihailescu a plecat din Primaria Capitalei, unde pana la finalul lunii noiembrie a fost expert superior. Anul trecut, el a castigat 104.821 de lei ca director general al Administratiei Strazilor si 21.497 de lei, de la Primaria Municipiului Bucuresti.In declaratia de avere, Mihailescu a trecut un teren si o casa in comuna Clinceni din judetul Ilfov, un autoturism si un ATV, dar si 300.000 de lei, bani primiti inapoi dintr-un imprumut.