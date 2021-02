Reactia sefelor Asociatiei "Daruieste Viata" la criticile dure ale lui Raed Arafat: "Victimizarea e folosita pentru a distrage atentia"

"Nu e prima oara cand o critica adusa unor actiuni , decizii sau proiecte ale unor functionari sau institutii publice se transforma, prin rastalmaciri si manipulare, intr-un atac la persoana si la adresa societatii civile", a scris Oana Gheorghiu pe Facebook."Desi am crezut ca nu mai e posibil, iata ca suntem tot in epoca "dai in mine, dai in fabrici si uzine", in care victimizarea e folosita pentru a distrage atentia de la adevaratele probleme pe care statul si cei in functii de decizie nu le rezolva", a completat Oana Gheorghiu."Dl Arafat vorbeste adesea despre "lectii invatate", dar pare sa fie singurul care nu accepta ca are ceva de invatat. Dumnealui fie ignora orice feedback pe care-l primeste, fie raspunde agresiv si cu argumente menite sa deruteze audienta, pozand in victima", au mai scris fondatoarele Daruieste Viata.Intreaga postare, mai jos: