"Masurile vizate se refera atat la infrastructura existenta, cat mai ales la asigurarea personalului necesar. Mai precis, este vorba de detasarea de medici specialisti pentru a deservi aceasta infrastructura spitaliceasca", se mentioneaza in comunicat.CITESTE SI: Motivul absurd pentru care 16 paturi noi de terapie intensiva stau nefolosite la Sectia ATI COVID a Spitalului CF Witting din Capitala Potrivit sursei citate, demersurile continua si se vor finaliza in cel mai scurt timp."Efortul national de suplimentare a numarului de paturi ATI, in contextul epidemiologic, este o prioritate pentru intregul sector public din Romania", subliniaza reprezentantii ministerului.