Cine se afla in spatele Medist, firma care asigura mententanta ventilatoarelor din TIR-urile ATI. Prima reactie a companiei

Cine e in spatele Medist

Tragedii in lant in Romania

Achizitionate de Fundatia pentru SMURD in plina pandemie, cu sprijinul Lidl Romania, TIR-urile, unitati mobile de terapie intensiva, ar trebui sa aiba asigurata mentenanta de catre compania Medist SRL, care apartine fiului fostului ministru de Finante Sebastian Vladescu La solicitarea Ziare.com, compania a venit cu o pozitie oficiala in urma tragicului eveniment produs la Spitalul "Victor Babes" din Capitala:"Conform cercetarilor preliminare, ventilatoarele livrate de catre compania noastra nu au prezentat probleme tehnice si functionau in parametri normali. Am aflat de incidentul care a avut loc in cursul zilei de 12 aprilie la Unitatea Mobila de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Victor Babes din Bucuresti . In acest moment este in derulare o ancheta a organelor in drept pentru stabilirea motivelor care au dus la cresterea presiunii oxigenului peste valoarea maxima admisa. Suntem in legatura cu autoritatile implicate in ancheta si vom pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare", a transmis compania intr-un punct de vedere.Conform Registrului Comertului, compania este detinuta de Ionel Manole , Mihaela-Elena Manole, Carmen Vladescu (63 de ani), Sebastian-Alexandru Vladescu (34 de ani), Gheorghe Florin Coica, Cristian Ioana Craciun si Cristina Gabriela Anghel, administratorul fiind Gheorghe Florin Coica.De altfel, jurnalista Oana Dobre Timofte a scris pe pagina sa de Facebook ca a publicat in paginile ziarului Evenimentul Zilei o ancheta cu privire la compania Medist in anul 2005, punctand atunci detalii despre faptul ca firma detinea contracte prospere la momentul respectiv cu Serviciul Roman de Informatii, SPP si alte structuri similare.Fiind construita pe structura unui TIR, o astfel de unitate mobila putea fi deplasata oriunde in tara, crescand astfel capacitatea de terapie intensiva acolo unde va fi cea mai mare nevoie, fie ca este vorba de un spital fizic sau mobil (de tipul spitalelor de campanie ROL) si oferind ingrijire la cele mai inalte standarde pacientilor in stare critica.Fiecare din unitatile mobile de terapie intensiva sunt dotate cu 12 paturi avand, alaturi de gaze medicale, toate echipamentele necesare unei astfel de sectii, respectiv ventilatoare, monitoare si injectomate, dotarea celor patru unitati facandu-se atat prin eforturile initiatorilor, dar si cu sprijinul Guvernului Romaniei, arata Fundatia pentru Smurd in momentul achizitiei TIR-urilor.Un incident grav s-a produs pe 12 aprilie la unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Instalatia de oxigen s-a defectat, iar din aceasta cauza trei pacienti au decedat, fiind salvati alti cinci, care au fost transferati la alte spitale. In momentul de fata, o ancheta a Serviciului Omoruri este in curs de desfasurare.Doua unitati mobile de terapie intensiva - TIR-uri ATI in care au fost tratati bolnavii cu COVID-19 din Timisoara au avut, de asemenea, defectiuni. Una dintre aceste unitati s-a defectat de doua ori, o data in curtea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" si a doua oara in curtea Spitalului Municipal Timisoara, arata news.ro.