Ministerul Mediului, despre asociatia amendata dupa ce a salvat doi pui de urs: "Modul in care reprezentantii ei au actionat este total contrar prevederilor legale"

Decizie considerata gresita de a duce puii in sanctuarul de la Zarnesti

Oficialii ministerului sustina ca reprezentantii acesteia au actionat "total contrar prevederilor legale" si subliniind ca "bunele intentii si spiritul de initiativa nu se pot substitui respectarii legii". Ministerul Mediului catalogheaza situatia asociatiei care a fost amendata dupa ce a salvat doi pui de urs malnutriti drept "o poveste despre cum bunele intentii si spiritul de initiativa nu se pot substitui respectarii legii".Intr-o postare facuta sambata dupa amiaza pe pagina de Facebook a institutiei, oficialii ministerului explica faptul ca reprezentanti asociatiei care in 30 martie a primit de la o persoana fizica doi pui de urs gasiti in apropierea localitatii Biertan aveau obligatia sa declare imediat la comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu si sa semneze declaratia privind capturarea accidentala a unei specii strict protejate, lucru pe care nu l-au facut. Desi au constatat ca starea de sanatate a puilor de urs este una precara , desi activeaza inca din anul 2007 in domeniul protectiei animalelor, reprezentantii asociatiei Prietenii Berzelor au decis sa ignore prevederile legale (notificarea imediata a Garzii de Mediu prin dispeceratul 112) si sa transporte cele doua exemplare cu un autoturism personal de la Sibiu la Zarnesti, judetul Brasov, pe o distanta de peste 150 km, fara supravegherea unui medic veterinar, pentru a le preda Asociatiei Milioane de Prieteni, care administreaza sanctuarul de ursi AMP Libearty - Bear Sanctuary.Reprezentantii Asociatiei Milioane de Prieteni au fost si cei care, in jurul orei 17:00, au anuntat autoritatile despre speta in cauza, informand ca urmeaza sa primeasca cei doi pui de urs. Imediat dupa primirea informarii, comisarii Garzii de Mediu au incercat, timp de aproape 4 ore, sa ia legatura cu reprezentantii asociatiei Prietenii Berzelor insa nici mesajele nici repetatele apeluri nu au avut succes. Abia in jurul orei 21:00 s-a stabilit legatura cu acestia, dupa ce puii de urs fusesera deja predati la Libearty", scriu oficialii Ministerului Mediului.Ei catalogheaza drept gresita decizia asociatiei de a preda puii de urs Sanctuarului Libearty. Desi este cel mai cunoscut din tara, Sanctuarul Libearty este destinat exclusiv exemplarelor mature de ursi care, din varii motive, nu mai pot fi reabilitati. In acest centru, ursii cu probleme de sanatate sau comportamentale isi pot trai viata in conditii bune, evitand interactiunea cu omul sau cu alte exemplare. In cazul puilor de urs insa, prima optiune este intotdeauna un centru de reabilitare special pentru exemplare juvenile, in vederea reintroducerii lor in mediul natural. Ori, Sanctuarul Libearty nu ofera acest tip de serviciu specializat, ursii de aici traind in captivitate pentru tot restul vietii. Specialistii analizeaza in prezent posibilitatea relocarii puilor intr-un astfel de centru de reabilitare, atunci cand starea lor de sanatate o va permite.Concluzii: Desi asociatia Prietenii Berzelor detine, in mod indiscutabil, meritul salvarii celor doi pui de urs, modul in care reprezentantii acestei asociatii au actionat este total contrar prevederilor legale si ar fi putut duce la inrautatirea starii de sanatate sau chiar la decesul exemplarelor. Relocarea exemplarelor din speciile strict protejate se face sub indrumarea directa si numai cu acordul si supravegherea institutiilor statului", precizeaza mesajul ministerului.In acest context, oficialii guvernamentali recomanda iubitorilor de animale care se vor regasi in astfel de situatii sa anunte autoritatile si dau exemplul unui localnic din Barghis, judetul Sibiu, care sambata a sunat la 112 dupa ce mai multi turisti i-au dat un pui de urs pe care l-au gasit."In aceasta dimineata, Garda de Mediu Sibiu a fost instiintata, prin dispeceratul 112, ca un alt pui de urs a fost gasit de mai multi turisti si a fost predat unui localnic din loc. Barghis. Imediat, la fata locului s-au deplasat reprezentanti GNM, APM, DSVSA si IPJ Sibiu si ai asociatiei Milvus. Starea de sanatate a puiului de urs a fost evaluata de catre un medic veterinar, iar ulterior acesta a fost preluat in vederea relocarii la Orfelinatul de ursi Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears de la Balan, judetul Harghita. In acest loc, ursuletul va primi un tratament special, fara contact direct cu omul si intr-un habitat identic cu cel natural, astfel incat acesta sa poata fi eliberat, in scurt timp, in padure, dupa ce va fi capabil sa isi procure singur hrana", concluzioneaza Ministerul Mediului.