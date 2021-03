Ministrul Justitiei, dupa respingerea modificarilor la codurile penale: "Produsul unei comisii odioase, care n-ar fi trebuit sa existe niciodata, ajunge la gunoi"

"Scurta istorie:- 4 iunie 2018: Parlamentul adopta proiectul de modificare a Codului penal;- 19 iunie 2018: Parlamentul adopta proiectul de modificare a Codului de procedura penala;Ambele - niste calamitati juridice, facute dupa gustul si interesul unor indivizi care, desi erau la putere, traiau cu spaima ca vor raspunde in fata justitiei pentru faradelegile lor. Ne-au impus atunci aberatia toxica a unor legi strambe, in folosul infractorului care trebuie protejat mai abitir decat victima. Ar fi trebuit denumite Codul Penalilor si Codul pentru Protectia Penalilor", a scris, marti, pe Facebook Stelian Ion, informeaza news.ro Acesta a anuntat ca, in 23 martie 2021, "cele doua legi care ne-ar fi transformat in paradisul infractorilor sunt respinse de Camera Deputatilor, for decisional"."Dupa mai bine de doi ani, produsul unei comisii odioase, care n-ar fi trebuit sa existe niciodata, ajunge la gunoi. Astazi am facut cu adevarat dreptate", a mai scris ministrul Justitiei. Camera Deputatilor a respins marti , in calitate de for decizional, un proiect de lege care aduce modificari Codului penal si un altul care schimba Codul de procedura penala, ambele initiate de PSD in anul 2018 si care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR