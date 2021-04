Comitetul de Vaccinare: "Romania se afla pe locul 4 in UE in ce priveste persoanele vaccinate cu ambele doze"

"Romania - in topul tarilor UE la campania de vaccinare!Locul 4 - persoane vaccinate cu ambele doze (1.466.149)Locul 7 - total doze administrate (3.838.804)Peste 100 de milioane de doze de vaccin au fost administrate in tarile membre UE, conform celor mai recente date publicate de ourworldindata.org, media din ultimele 7 zile fiind de 2,3 milioane de doze/zi", arata CNCAV.Intr-o postare pe Facebook, premierul Florin Citu reia si el ideea si transmite ca "suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate" si indeamna pe toata lumea sa se vaccineze:"Suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. Romania ocupa locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele vaccinate anti-COVID cu ambele doze. Avem un nou record de vaccinari in ultimele 24 de ore: 76.590 de persoane. Au fost deschise noi fluxuri si capacitatea de vaccinare in Romania depaseste 115.000 de persoane pe zi. Va incurajez pe toti sa va vaccinati.Cu totii vrem sa scapam de pandemie si sa ne intoarcem la vietile de dinainte. Revenirea la normalitate este la indemana noastra si tine de fiecare dintre noi", a mai scris premierul.