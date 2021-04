Reactie din partea Spitalului Colentina, dupa ce Vlad Voiculescu a anuntat peste 500 de morti de COVID in plus la unitatea medicala

Printre spitalele vizate, s-a aflat si Colentina din Bucuresti , unitate cu specific COVID.Conducerea spitalului a transmis in cursul dupa-amiezei de luni, 19 aprilie, un raspuns, sub forma unui comunicat de presa:"Spitalul Clinic Colentina functioneaza ca spital suport COVID incepand din data de 27.03.2020. Toate decesele inregistrate de atunci si pana in prezent, au fost raportate de catre unitatea sanitara cu respectarea tuturor reglementarilor legale in vigoare, iar afirmatiile care pun la indoiala acest fapt nu au o baza reala", se precizeaza intr-un comunicat din partea unitatii sanitare."Din data de 27.03.2020 si pana in data de 19.04.2021 (ora 9.00), Spitalul Clinic Colentina a raportat in aplicatia informatica Alerte MS un numar de 727 de decese ale unor pacienti COVID-19.Totodata, in aplicatia Corona Forms, pana la data de 19.04.2021 (ora 14.00), au fost raportate in dinamica, conform metodologiei INSP, un numar de 731 de decese COVID-19.Ambele raportari pot fi verificate si certificate cu usurinta de catre autoritatile competente, diferenta minima dintre ele avand drept cauza un factor strict obiectiv, respectiv ora diferita la care cele doua raportari sunt facute in cursul zilei", potrivit comunicatului. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni, intr-un interviu la Europa FM, ca a descoperit ca la Spitalul Colentina diferentele de raportare ar fi de ordinul "sutelor" de morti. De asemenea, si la Spitalul ROL 2 ar fi fost raportate mai putine decese in platforma, decat numarul mortilor din spital, mai sustine fostul ministru.