50.000 de familii din Romania au fost selectate pentru recensamantul de proba. Ce vor trebui sa faca

Cum se va desfasura?

10-16 martie 2021: persoanele cuprinse in esantion se vor autorecenza prin completarea chestionarului online dupa preinregistrare;

22-31 martie 2021: cei care, din motive obiective, nu s-au putut autorecenza vor primi vizita unui recenzor pentru realizarea interviului fata-in-fata.

Care este scopul recensamantului?

Cum se poate autocenzura fiecare persoana?

Faza 1: pana in 9 martie a.c.- pregatirea bazei de date cu variabilele de recensamant preluate din surse administrative si precompletarea chestionarelor individuale;

Faza 2: 10 - 16 martie a.c. - auto-recenzarea (completarea chestionarelor online de catre persoanele din gospodariile cuprinse in esantion);

Faza 3: 22 - 31 martie a.c. - deplasarea recenzorilor in teren pentru realizarea interviurilor fata-in-fata in cazul persoanelor/gospodariilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea.

Este vorba despre o etapa de pregatire a Recensamantului Populatiei si Locuintelor care va avea loc in semestrul I al anului 2022.Scopul Recensamantului populatiei si locuintelor de proba este doar de testare a capacitatii de colectare , stocare si prelucrare a datelor de recensamant.In Romania se va realiza Recensamantul Populatiei si Locuintelor in 2022. Informatiile privind esantionul selectat din fiecare localitate, pentru recensamantul de proba, o sa fie publicate pe site-ul directiei teritoriale de statistica din fiecare judet.Recensamantul din 2022 se va desfasura predominant online si este recomandata aceasta metoda din cauza pandemiei de COVID-19.Pasul unu consta in completarea formularului de preinregistrare, pentru membrii gospodariei, disponibil la adresa: https://rpl.insse.ro/ sau accesand codul QR din pliantul primit in cutia postala;Pasul doi consta in completarea chestionarului individual, accesandu-si propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de email indicata de fiecare, la preinregistrare.Preinregistrarea de la pasul unu este indispensabila pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual.Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tableta, laptop sau PC.In cazul in care unele dintre persoanele care fac parte din esantionul recensamantului de proba, din motive intemeiate, nu se vor putea autoinregista, vor primi vizita recenzorului la adresa de resedinta pentru completarea chestionarului prin metoda interviului fata-in-fata.Recensamantul de proba se va desfasura in trei etape:Datele colectate la recensamantul de proba nu vor fi facute publice si nici diseminate in vreun fel.