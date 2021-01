Pandemia COVID-19 muta Recensamantul din acest an in 2022

Primul recensamant online

In anul 2021, atat in Romania, cat si in celelalte state membre ale Uniunii Europene era programata desfasurarea Recensamantul Populatiei si al Locuintelor."Din cauza situatiei create de pandemia SARS-CoV-2, Comisia centrala pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania (CCRPL2021) a decis decalarea termenelor Recensamantului populatiei si locuintelor (RPL2021), precum si a Recensamantului de proba", arata informarea INS.Potrivit sursei citate, termenele referitoare la prelucrarea datelor si la diseminarea si publicarea rezultatelor raman nemodificate.Acest recensamant este primul care se va desfasura preponderent online. Fiecare persoana va avea posibilitatea de a se autorecenza, completand chestionarul de recensamant dupa etapa de preinregistrare.