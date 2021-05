Reciclarea, intotdeauna alegerea corecta la AFI Cotroceni

Campania isi propune sa transmita un semnal de alarma cu privire la importanta modului in care alegem sa gestionam deseurile electrice, aratand ca exista intotdeauna doua optiuni si fiecare dintre ele are un impact total diferit asupra mediului inconjurator.Vizitatorii expozitiei "Recycling is a choice" vor avea ocazia sa admire in oglinda consecintele aruncarii la intamplare a cinci tipuri de echipamente electrice vechi versus rezultatele obtinute atunci cand acestea sunt reciclate."Modul in care ne raportam la deseurile pe care le producem este o alegere cu un impact foarte important asupra calitatii vietii noastre: putem alege sa nu ne pese unde, ce si cum aruncam sau putem alege sa reciclam. Altfel spus, putem alege sa poluam si sa ne facem rau singuri sau putem alege nu doar sa evitam dauna asupra mediului, ci si sa dam o noua viata produselor. In cadrul acestui proiect care reprezinta o antiteza clasica intre bine si rau, incercam sa expunem practic si pe intelesul tuturor de ce reciclarea este intotdeauna alegerea corecta", a declarat Roxana Puia, director de marketing Asociatia Environ.Tot in cadrul expozitiei a fost amenajat un punct de colectare pentru telefoanele mobile sau tabletele vechi. In Romania exista circa 22 milioane telefoane mobile nefolosite cu potential imens de poluare a mediului inconjurator. Din dorinta de a incuraja renuntarea responsabila la telefoanele mobile, Asociatia Environ organizeaza un concurs astfel ca vizitatorii care predau aceste dispozitive pe perioada derularii campaniei, pot castiga prin tragere la sorti un smartphone de ultima generatie. Detalii si regulament sunt disponibile pe www.environ.ro. Proiectul "Recycling is a choice! Tu alegi cum vrei sa fie!" face parte din campania "AFI deschis la experiente". Gandit ca un spatiu al diversitatii de petrecere a timpului liber, AFI Cotroceni ofera numeroase oportunitati de relaxare si divertisment, de la shopping, la cinema, locuri de joaca, cafenele etc. La acestea se adauga acum si proiectele educationale si artistice care atrag clientii dornici de noi experiente."Dupa succesul expozitiei - Amintirile raman cu tine! Electronicele merg la reciclare! - organizata alaturi de Asociatia Environ in vara anului trecut, am decis sa continuam acest parteneriat pentru a educa si impulsiona clientii AFI Cotroceni sa recicleze corect deseurile electronice", a declarat Anca Buzatu, director de marketing AFI Cotroceni.In lume se genereaza anual circa 54 milioane de tone de deseuri electrice, dintre care doar 20% sunt reciclate oficial. Incepand cu 1 ianuarie 2021, Romania trebuie sa atinga o tinta de colectare si reciclare pentru DEEE de 65%.Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 14 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare, economie circulara si sustenabilitate.Inaugurat in 2009, AFI Cotroceni este cel mai mare mall din Romania, cu o suprafata comerciala inchiriabila de peste 90.000 mp. AFI Cotroceni pune la dispozitia clientilor sai zeci de branduri de fashion & accesorii, electronice sau home & deco, cel mai mare food court dintr-un spatiu comercial din Romania, dar si o zona generoasa de entertainment, care cuprinde numeroase oportunitati de petrecere a timpului liber. Dintre acestea, cele mai apreciate de vizitatori sunt patinoarul indoor sau Museum of Senses - un spatiu expozitional care propune o calatorie intr-o lume a senzatiilor si iluziilor optice.