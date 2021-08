Revoltă de la un panou publicitar. O reclamă controversată îi numește pe moldoveni ”persoane exotice”

”Diversitatea înseamnă să lucrăm cu cele mai exotice persoane. Moldovenii, de exemplu”, susține capul de afiș.Este vorba despre o companie care are birouri și în orașul Bega, potrivit Tion.ro Cele mai multe critici au apărut pe rețeaua de socializare Reddit „Dacă am trăi într-o țară cu apă caldă atunci tot departamentul de PR ar fi dat afară și ar deveni neglijabili. Cum să ai ditamai sediu în Iași și să pui c******i de astea. Sunt sigur că în echipele în care poate există deja ceva fricțiuni/tabere bazate pe locație reclama asta va face furori”, spune un internaut.Inițial, reprezentanții companiei au încercat să liniștească apele, susținând că reclama face parte dintr-o serie, toate fiind bazate pe diversitate.”Reclama asta face parte dintr-o serie de 7 variante diferite, care se bazează mult pe ideea de diversitate. În varianta originală veți regăsi “bavarians”, în cea postată în Timișoara am ales moldovenii, în cea din Iași oltenii/ardelenii, în cea din Sibiu bănățenii”, a transmis Alina Bratu, managerul de comunicare și branding al companiei.Ulterior, managerul de comunicare a anunțat că reclama urmează să fie dată jos ”Nu a fost intenția noastră să insultăm oricare naționalitate sau cultură. Scopul reclamei a fost să arătăm că diversitatea este importantă pentru noi, iar compania noastră este formată dintr-o echipă globală. Regretăm dacă a fost provocat vreun rău. Afișul va fi dat jos în următoarele zile”, a postat Alina Bratu pe Reddit.