Romanii au ajuns sclavii medicamentelor dubioase din reclame. Autoritatile probeaza o indiferenta criminala: "Exista companii farmaceutice foarte agresive"

Specialistii atrag atentia ca lipsa de educatie medicala dar mai ales lipsa de reglementare pe segmentul de suplimente alimentare si OTC-uri (medicamente fara prescriptie medicala, n.red.) duce la automedicatie si medicamente luate fara sfaturi venite de la medici sau farmacisti.Spre exemplu, medicul Vasi Radulescu avertizeaza intr-un mesaj postat pe Facebook , ca dintr-un calup de publicitate, undeva la 70% - 80% sunt reclame la suplimente alimentare.Concret, medicul desfiinteaza reclamele, punctand ca daca cineva isi doreste sa aiba articulatii sanatoase, are nevoie sa slabeasca, nu sa ia vreun supliment in acest sens. La fel, in cazul ficatului, care are o capacitate uluitoare de regenerare, nu e nevoie de suplimente alimentare, ci de o dieta sanatoasa si foarte putin alcool, spre deloc."Ceea ce se intampla e ingrijorator. De multe ori, oamenii nici nu ne mai cer parerea, zic direct ca vor un anumit medicament pe care l-au vazut la televizor. Exista companii farmaceutice care sunt foarte agresive in reclame. Romanii cumpara foarte multe suplimente si OTC-uri, din cauza asta industria farma tot creste. Pentru ca tratamentele pe cronici, cu medicamente care se elibereaza de catre medic, sunt cam aceleasi, in schimb, creste foarte mult rata automedicatiei", a explicat o farmacista din Bucuresti pentru Ziare.com.Potrivit acesteia, una dintre cauzele pentru care romanii consuma in exces medicamente pe care le vad la televizor o reprezinta timpul mare de asteptare la un consult la medic. De asemenea, pretul ridicat la clinicile private sau chiar lipsa profesionalismului unor medici care consulta superficial pacientii, duc la o neincredere a pacientului nu doar in personalul medical ci si in sistemul medical, per ansamblu."Sunt medici care au contracte cu aceste firme care vand suplimente alimentare sau OTC-uri si le recomanda pacientilor doar aceste medicamente", a explicat farmacista.De pilda, cele mai cautate medicamente fara prescriptie sunt analgezicele, antipiretice (ibuprofen, paracetamol), produsele pentru dureri de gat sau tuse. In ultimul timp, au crescut si vazarile pe antialergice (Claritine) si sprayuri de nas (Olynth, Bixtonim). Conteaza foarte mult si zona in care e situata farmacia."In zonele cu multi batrani se vand ca painea calda Aspenter si Aspacardin. In cazul suplimentelor, cele de somn, pe baza de melatonina si valeriana se vand foarte bine, vitamina C sau complexul de vitamine si minerale", a mai spus farmacista.In pandemie, comportamentul de consum a fost modificat. Astfel, romanii au cumparat mai multe cutii, de frica sa nu se termine produsele din farmacie. In consecinta, au fost situatii in care farmacistii nu au avut la dispozitie vitamina C, zinc si quercetina."Si nici nu am mai avut de unde sa aducem, pentru ca se terminasera stocurile peste tot", isi aminteste farmacista."Ceea ce ma preocupa e mai mult publicitatea online unde nu exista niciun fel de control. Conteaza foarte mult nivelul de educatie al pacientului, sa poata face diferenta intre un produs cu substante chimice si un supliment alimentar. Nu as avea o problema daca ar fi facuta o automedicatie cu ceaiuri, ci problema apare in momentul in care se face o automedicatie cu medicamente OTC-uri, daca sunt luate la nesfarsit. Un medicament are efecte adverse, mai ales daca e consumat in exces, ajunge sa devina un drog", puncteaza si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC).Cel mai recent studiu arata ca spoturile industriei farmaceutice cumuleaza 23 de ore, pe cele 60 de canale media din Romania, iar romanii vizioneaza intr-un an milioane de reclame la medicamente, suplimente alimentare si dispozitive medicale."Persoanele sanatoase sunt influentate de ce vad pe sticla si ingroasa, astfel, conturile producatorilor de medicamente. Din punctul meu de vedere, autoritatile ar trebui sa ii amendeze pe cei care fac reclama inselatoare si nu sunt putine cazuri de acest fel. Ar trebui interzisa reclama directa la un medicament. Daca medicamentele care nu au nevoie de recomandare de la medic nu ar avea contraindicatii nu ar exista si acea mentiune la finalul reclamei care il indeamna pe pacient sa se adreseze farmacistului in caz ca face o reactie adversa", au conchis specialistii.