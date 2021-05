Recomandarile Sfantului Sinod privind organizarea slujbelor in perioada Sarbatorilor Pascale. Credinciosii vor putea intra in interiorul bisericii, dar cu anumite conditii

Potrivit Patriarhiei Romane, Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un set de recomandari privind modul in care se vor organiza slujbele pana pe data de 7 mai, in care sunt incluse precizari privind sosirea Luminii Sfinte si Invierea, dar si referitoare la sarbatoarea Izvorul Tamaduirii.Recomandarile, care sunt adresate tuturor unitatilor de cult din Romania ale Bisericii Ortodoxe Romane, prevad ca:* Sfintele slujbe vor fi savarsite potrivit prevederilor liturgice si tipiconale specifice perioadei, cu respectarea actelor normative privind starea de alerta pe teritoriul Romaniei. Sfintele slujbe pot fi oficiate in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara prevazute de Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020, precum: dezinfectarea mainilor la intrarea in lacasul de cult; purtarea obligatorie a mastii sanitare, astfel incat aceasta sa acopere gura si nasul; asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta de minimum 2 m intre persoane - in interior si 1,5 m intre persoane - in exterior.* Fiecare unitate de cult va pregati mai multi voluntari, care vor purta ecusoane personalizate, pentru a asigura desfasurarea in bune conditii a sfintelor slujbe si a activitatilor specifice perioadei pascale.* Preotii vor aduce, din timp, la cunostinta credinciosilor programul evenimentelor religioase si prezentele recomandari, facand apel la respectarea normelor igienico-sanitare.* Preotii parohi, staretii sau ecleziarhii, dupa caz, vor calcula numarul persoanelor care pot intra in lacasul de cult si in incinta acestuia, ingrijindu-se de marcarea corespunzatoare a locurilor in care pot sta credinciosii, astfel incat sa fie respectate normele legale privind distantarea fizica dintre persoane.* Pentru evitarea deplasarilor si aglomerarilor, se recomanda credinciosilor sa participe la sfintele slujbe savarsite la unitatile de cult de care apartin din punct de vedere teritorial ( biserica parohiala).* Tinand cont ca "in toate localitatile se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/ gospodariei, in perioada 1 - 2 mai 2021, in intervalul orar 20,00 - 5,00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase" (art. 2 pct. 6 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), slujba Invierii Domnului va fi savarsita in prezenta credinciosilor, potrivit randuielii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Astfel:- pentru a evita aglomeratia, la unitatile de cult cu pangarul in interiorul bisericii, vor fi organizate din timp, in locuri special amenajate in afara lacasului de cult, mai multe puncte de distribuire a Pastilor (paine binecuvantata si stropita cu agheasma si vin, pregatita si ambalata din vreme in pachete/pungute de unica folosinta inchise, respectand regulile de igiena), a lumanarilor, a candelelor si a obiectelor de colportaj;- credinciosii vor astepta, in afara lacasului de cult, pe locuri individuale special marcate, primirea de la clerici a Sfintei Lumini, la ora 00.00, pastrand distanta de 1,5 m intre persoane;- dupa oferirea Sfintei Lumini, se vor citi Sfanta Evanghelie si Pastorala;- la finalul slujbei de afara, pentru savarsirea Canonului Invierii si a Sfintei Liturghii, clericii vor intra in lacasul de cult impreuna cu credinciosii, in limita spatiului disponibil, potrivit prevederilor sanitare in vigoare, sau vor continua slujba in afara lacasului de cult, in cazul in care numarul credinciosilor este mare.* In prima zi de Pasti, slujba Vecerniei sau A doua Inviere, se savarseste in biserici, incepand cu ora 12,00, cu participarea credinciosilor mireni, respectandu-se regulile sanitare in vigoare.* In ziua de vineri, 7 mai, cu prilejul sarbatorii Izvorului Tamaduirii , slujba de sfintire a apei va fi savarsita, in exteriorul bisericii, dupa rugaciunea amvonului de la Sfanta Liturghie. Dupa sfintirea apei, aceasta va fi oferita credinciosilor in afara lacasului de cult de catre voluntari, credinciosii pastrand in mers distanta de 1,5 m si purtand masca de protectie.Recomandarile Cancelariei Sfantului Sinod au in vedere ca starea de alerta a fost prelungita pe intreg teritoriul tarii pentru o noua perioada de 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie 2021.Totodata, acestea tin cont de prevederile Ordinului comun al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul in lacasele de cult, distanta minima de siguranta si masuri sanitare specifice pentru desfasurarea activitatilor religioase.