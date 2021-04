CORONAVIRUS Romania. Record absolut de pacienti in stare grava la ATI: 1.434. 136 de persoane au murit in ultimele 24 de ore

136 de decese in 24 de ore

Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).856.405 pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 6.115 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.In intervalul 31.03.2021 (10.00) - 01.04.2021 (10.00) au fost raportate 136 de decese (76 barbati si 60 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani, 3 decese la categoria de varsta 40-49 ani, 18 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 36 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 49 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 29 decese la categoria de peste 80 de ani.122 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 8 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 6 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.252. Dintre acestea, 1.434 sunt internate la ATI.