Record de inselatorii: Un sucevean s-a dat drept preot, jurnalist, medic, avocat si procuror. Cati bani a incasat

Conform anchetei coordonate de Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti, Sorin Alin Verincianu, de 35 de ani, a abordat o persoana care avea un proces civil si i-a promis ca o va ajuta sa castige procesul . Inculpatul a reusit sa obtina de la victima peste 50.000 de lei, in interval de aproximativ trei luni."Folosindu-se de calitati mincinoase, respectiv procuror DIICOT Suceava si avocat, a determinat persoana vatamata sa ii ofere anumite sume de bani care ar fi reprezentat contravaloarea serviciilor prestate prin folosirea calitatii de avocat, promitandu-i ca o va ajuta sa castige procesul civil in care era parte, suma totala pe care T. I. i-a furnizat-o autorului in perioada martie - iunie 2020 ca urmare a folosirii calitatilor mincinoase de avocat/ procuror si cu care a fost prejudiciata fiind de 56.450 lei", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti.Sorin Alin Vernicanu a fost retinut 24 de ore in arest, iar procurorii de la Radauti au formulat propunere de arestare preventiva a inculpatului.Judecatoria Radauti a dispus joi, 8 aprilie, ca individul sa fie arestat 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.In 2015, Sorin Alin Verincianu avea deja opt condamnari pentru inselaciuni . El a comis cele mai multe fapte imbracat in preot, insa s-a dat si jurnalist, medic si, mai nou, avocat sau procuror.