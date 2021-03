Deputatul PSD Alexandru Rafila spune ca nu redeschiderea scolilor ar fi dus la o crestere a numarului de cazuri COVID-19

"Nu sunt elemente care sa genereze suspiciunea ca redeschiderea sau functionarea scolilor a dus la o crestere a numarului de cazuri. Totdeauna trebuie sa ne uitam pe cifre si sa vedem care este incidenta in populatia generala, care este incidenta in randul elevilor, a cadrelor didactice. In mod evident, in randul elevilor cifrele sunt mai mici decat in populatia generala. Este clar ca impactul nu a fost negativ. Mai mult, dezvoltarea unor reguli de buna practica igienica, de protectie individuala in randul copiilor cred ca ajuta la controlul pandemiei, (...) iar vaccinarea cadrelor didactice si a personalului didactic va duce la inlaturarea temerilor privind eventualele riscuri pentru acestia in ceea ce priveste interactiunea lor cu copii", a spus Rafila.El a precizat ca scoala bine organizata cu reguli clare nu prezinta niciun fel un risc in ceea ce priveste infectia cu SARS-CoV-2."Din punct de vedere al pandemiei - si lucrul acesta a fost demonstrat de foarte multe tari - scoala bine organizata cu reguli foarte clare, cu personal instruit, cu copii care sunt indrumati sa respecte aceste principii de protectie individuala nu prezinta niciun fel un risc si cred ca lucrul acesta trebuie foarte serios luat in considerare atunci cand se iau decizii", a spus Rafila in cadrul evenimentului "Educatie remediala pentru copiii vulnerabili - interventii directe ca raspuns la nevoile actuale", organizat online de Salvati Copiii Romania.Acesta propune introducerea in orele de educatie remediala a unor cursuri de consiliere psihologica.