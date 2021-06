Ce reguli noi trebuie sa respectam la plaja incepand din 1 iunie

Potrivit ordinului, este necesara respectarea unei distante de 2 metri (stanga/dreapta, fata/spate) intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite. Accesul pe plaja se face in limitele de capacitate adoptate, cu mentinerea distantei fizice, descurajarea aglomerarii si limitarea adunarilor mari. Se restrictioneaza accesul la plaja daca limitele de capacitate stabilite sunt depasite si distanta fizica nu poate fi mentinuta. Accesul se asigura prin puncte de intrare clar semnalizate si se stabilesc culoare unidirectionale, separate, de intrare si de iesire.Accesul in zonele adiacente interioare, zone de schimbare, vestiare, toalete, trebuie sa respecte regulile de distantare fizica. Se mentine o distanta de cel putin 2 metri intre persoane,inclusiv angajati , in orice moment, exceptie, membri ai aceleiasi familii sau daca siguranta activitatii de baza necesita o distanta mai scurta.Vor fi instalate bariere fizice la punctele de plata, acestea fiind amplasate intre spatiul rezervat personalului care isi desfasoara activitatea in unitate si turisti.Servirea clientilor se va face de catre personalul care isi desfasoara activitatea pe plaja concesionata, fara deplasarea clientilor in punctele de servire.Se evita servirea de produse neambalate.Scaunele, sezlongurile si umbrelele trebuie folosite individual, fara sa fie partajate intre persoane care nu sunt membri de familie. Inainte si dupa fiecare utilizare, acestea vor fi curatate si dezinfectate cu produse biocide avizate.Activitatile sportive sau de agrement sunt permise doar in spatii special amenajate cu acest scop, cu limitarea numarului de persoane care nu apartin aceleiasi familii, iar personalul care isi desfasoara activitatea in unitate va purta masca.Documentul publicat in Monitorul oficial stabileste reguli pentru plajele concesionate, iar in cazul celor neconcesionate, administratia publica locala va raspunde de mentinerea regulilor de distantare fizica si evitarea formarii de aglomerari.Nerespectarea masurilor prevazute in ordin "atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19".