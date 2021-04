Regulile pentru Slujba de Paste, anuntate de ministrul de Interne. Care este programul magazinelor si pana la ce ora putem circula

"Guvernul Florin Citu , prin Hotarare de Guvern, a stabilit masuri pentru sarbatorile de Pasti. Cei care vor merge la slujba de Inviere circulatia pe timpul noptii este permisa in intervalul orar 22:00-5:00 dimineata. Magazinele vor ramane deschise pana la ora 20 in Vinerea Mare. Statiunile de pe litoral si statiunile montane vor fi deschise respectand toate regulile in vigoare, dar cu o capacitate de maxim 70% capacitate de cazare. Sunt convins ca milioanele de credinciosi care vor participa la procesiunile religioase vor da dovada de echilibru, de simt civic crescut, intelegand ca inca traversam o perioada critica. In noaptea de 1 spre 2 mai , circulatia persoanelor este permisa doar pentru participantii la slujbele religioase. Subliniez acest lucru pentru a-i ruga pe cei care nu participa la slujba de Inviere sa ramana acasa", a declarat Lucian Bode.