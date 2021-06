Se redeschide complexul Therme, cu maximum 3.000 de persoane acceptate simultan. Ce reguli trebuie respectate

Complexul termal va functiona la capacitate de 70%, astfel ca vor avea acces simultan 3.000 de persoane."Este momentul pentru reconectare, relaxare , reincarcare. In ultimul an am fost nevoiti sa ne deconectam de la ceea ce conteaza cu adevarat. Insa acum, mai mult ca oricand, este momentul sa ne reconectam cu noi, cu natura, cu oamenii din jurul nostru. Te asteptam din nou in acelasi loc uimitor. Te invitam sa experimentezi viitorul wellbeing-ului", au anuntat, astazi, 4 iunie, reprezentantii Therme.Cei care vin trebuie sa completeze un chestionar epidemiologic, moment in care li se va lua si temperatura. Masca de protectie este obligatorie pana in zona piscinelor. De acolo, fiecare va decide daca o mai tine sau nu pe fata. Toate saunele vor fi deschise , doar ca vor intra mai putine persoane, iar locurile vor fi marcare corespunzator.Sunt primiti atat cei vaccinati, cat si cei nevaccinati, fara testare Covid-19 sau buletin care sa ateste ca s-a trecut prin boala.