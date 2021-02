Report urias la Loto. Peste 20 de milioane de lei la Joker si 2,4 milioane la Noroc

La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 416.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 967.000 de lei (aproximativ 198.400 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.200 de lei.Noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor avea loc joi, 25 februarie, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminica, 21 februarie, Loteria Romana a acordat 28.355 de castiguri in valoare totala de peste 2,17 milioane de lei.La tragerea Loto 5/40 de duminica, 21 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 95.643 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Satu-Mare si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.Un jucator care si-a incercat norocul la o agentie din Constanta, cu un bilet cu 10 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus a obtinut 5 castiguri de categoria a II-a la Joker in valoare de 74.778,17 lei fiecare, in total 373.890,85 lei.