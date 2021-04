Reprezinta meseriile traditionale o oportunitate de reorientare profesionala?

In acelasi timp, profesionistii din domenii care nu necesita neaparat studii superioare, cum ar fi instalatii, domeniul electric, constructiile sau menajul, au devenit deosebit de dificil de gasit, chiar daca aceste job-uri pot oferi o viata relaxata si satisfactii financiare.In acest context, o noua moda a aparut pe piata locurilor de munca din vest: angajatii satui de orele interminabile si stresul pe care il presupune job-ul high-status se reorienteaza catre freelancing in ariile care duc lipsa de profesionisti. In plus, multi au declarat ca sunt deranjati de faptul ca responsabilitatile lor sunt repetitive, plictisitoare si nu le ofera oportunitatea de a-si exprima creativitatea. Job-uri in domenii precum gradinaritul, baby-sitting-ul, menajul sau instalatiile au devenit din ce in ce mai atragatoare pentru angajatii care prioritizeaza calitatea vietii in detrimentul unor venituri substantiale. Astfel, pe site-uri precum Youtube gasim marturii video ale fostilor angajati care au renuntat la locurile de munca unde si-au deteriorat sanatatea fizica si psihica pentru a lucra ca gradinari, electricieni sau zidari, fapt care le-a oferit o viata mai linistita si i-a ajutat sa isi vindece anxietatea si depresia.La o prima vedere poate parea dificil sa renuntati la un job pentru care ati muncit si v-ati pregatit o viata intreaga, dar trebuie sa va intrebati daca sanatatea si timpul petrecut alaturi de cei dragi sunt cu adevarat o prioritate pentru dumneavoastra. Cea mai dificila parte este inceputul, mai ales daca nu va pricepeti la marketing si branding personal. Din fericire, spre deosebire de generatiile anterioare, vremurile moderne in care traim ne ofera instrumente care ne ajuta enorm sa crestem in cariera, cum ar fi site-urile de profil prin intermediul carora putem obtine cu usurinta clienti (de exemplu, pentru domeniile instalatiilor, electrica, constructii sau menaj, exista platforme precum Wilio ).Job-urile din freelancing ofera atat avantaje, cat si dezavantaje. Principalul avantaj este programul, pe care vi-l puteti stabili asa cum va doriti. Uitati de orele suplimentare si de noptile nedormite, atunci cand sunteti propriul sef timpul devine angajatul dumneavoastra. Un alt avantaj este cel al veniturilor, chiar daca acestea par initial mai mici decat la un job intr-o corporatie, cu timpul si experianta acumulata veti reusi sa cresteti pretul serviciilor prestate. Cel mai mare avantaj este linistea psihica pe care un astfel de job o ofera celui care decide sa se reprofileze, ceea ce se va reflecta in toate aspectele vietii. Nu in ultimul rand, un avantaj important este curba de invatare scurta comparativ cu studiile universitare. Majoritatea necesita cateva saptamani de pregatire lejera, dupa care va puteti apuca de treaba. Cel mai mare dezavantaj este acela ca va trebui sa va obisnuiti si cu partile mai putin frumoase ale meseriei de freelancer, cum ar fi contabilitatea si taxele.In final, o astfel de decizie poate fi o binecuvantare pentru cei care au ajuns la capatul puterilor la job-ul actual. Daca va simtiti coplesiti, obositi, doritori de mai mult timp petrecut alaturi de cei dragi in detrimentul ecranului computerului, poate o astfel de schimbare va fi exact ceea ce aveti nevoie pentru a va recapata veselia si pofta de viata.