Sibiu: In mai multe localitati va fi obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice, iar majoritatea restaurantelor se vor inchide

"Incepand cu data de 7 octombrie, ora 00:00 pana la data de 20 octombrie, ora 24:00 se va institui obligatia purtarii mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura de catre toate persoanele aflate pe teritoriul localitatilor Selimbar, Cartisoara, Vurpar si Merghindeal prezente in toate spatiile publice deschise. Se vor excepta de la aceasta masura copiii cu varsta mai mica de 5 ani", a declarat marti, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Gabriel Budescu.Masurile au fost decise ca urmare a propunerilor facute de catre Directia de Sanatate Publica (DSP), care a anuntat ca in Selimbar, Cartisoara, Vurpar si Merghindeal rata de incidenta cumulata din ultimele 14 zile este intre 1,5 si 3 la mia de locuitori Majoritatea restaurantelor vor fi inchise, exceptie fac mall-ul, marile magazine si restaurantele din lanturile multinationale din localitatea Selimbar."Incepand cu data de 07.10.2020, ora 00:00 pana la data de 20.10.2020, ora 24:00, in localitatile Selimbar, Cartisoara, Vurpar si Merghindeal, se va interzice organizarea evenimentelor private in cadrul saloanelor de evenimente, functionarea restaurantelor, barurilor, cafenelelor si a cluburilor. Se vor excepta de la aceasta masura urmatoarele unitati din localitatea Selimbar: Kaufland - Soseaua Sibiului, nr. 1A, Shopping City Sibiu - Soseaua Sibiului, nr. 5, KFC - Soseaua Sibiului nr. 5, McDonald's - Soseaua Sibiului, nr. 1 Fast-Food Yammy Young - Soseaua Sibiului n.r 5, El Gringo - Soseaua Sibiului. Vor face exceptie de la aceasta masura persoanele cazate in unitati hoteliere, care pot servi masa in cadrul restaurantelor acestora", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Prefecturii Sibiu.Potrivit sursei citate, se recomanda ca slujbele sa fie oficiate in curtile bisericilor si credinciosii trebuie sa poarte masca de protectie si sa pastreze distanta fizica de 2 metri intre persoane.