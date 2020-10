Restaurante, baruri si sali de jocuri de noroc, inchise in Zalau si alte trei localitati din judet din cauza Covid-19

Portul mastii de protectie a devenit obligatoriu inca de vineri, pe o raza de 100 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj, care a intrat in vigoare in 9 octombrie.Tot de vineri a fost redus si programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, si a celor licentiati in domeniul jocurilor de noroc in spatiu inchis (in interior) si exterior (la terase), pana la ora 24.00.Hotararea prevede ca de luni se suspenda activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor si a celor licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in interiorul cladirilor din localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, dar se permit prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.Tot din 12 octombrie, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru clientii cazati in aceste spatii, in localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.Sunt permise prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cum sunt terasele, cluburile, barurile si alte asemenea, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite.De asemenea, se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea cel mult a unui numar de 50 de persoane in interior si de maximum 100 persoane in exterior si cu respectarea regulilor de distantare fizica, a principiilor si masurilor generale prevazute in Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.228 din 3 iulie privind masurile de prevenire a raspandirii infectiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de catre cei care organizeaza cursuri de perfectionare, formare, instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, precum si unele activitati specifice organizate de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice si cele din domeniul diplomatic.Potrivit raportarii oficiale de duminica, in Salaj s-au inregistrat 53 de cazuri noi in 24 de ore, in judet figurand 1.110 persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 593 pacienti au fost declarati vindecati de la inceputul pandemiei.In prezent, sunt pozitive 481 de cazuri, dintre care 137 persoane sunt spitalizate, iar 344 e cu test pozitiv se afla la domiciliu, dupa ce au consimtit sa se izoleze, fiind monitorizate de medicul de familie. 775 persoane se afla in carantina la domiciliu. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul pandemiei a ajuns la 36.