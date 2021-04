Masuri de relaxare la Timisoara. Restaurantele, redeschise la interior

Restrictiile in functie de rata

Este decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) , care s-a reunit sambata pentru a decide ce restrictii se aplica in localitatile din judet, in functie de rata de infectare cu Covid-19, reevaluata la 14 zile. Restaurantele se vor redeschide la interior , dar cu capacitate limitata, de 30%. De asemenea, se vor redeschide si cinematografele, salile de spectacol, terasele, cafenelele, dar si salile de jocuri de noroc autorizate.Totusi, daca rata de infectare va creste si va depasi in Timisoara 3/1000 de locuitori , orasul va reintra in maximum 48 de ore sub restrictiile de weekend.Potrivit hotararii de prelungire a starii de alerta din 13 aprilie, cinematografele, salile de spectacol, magazinele, terasele, cafenelele si salile de jocuri de noroc autorizate se deschid in interior, cu prezenta fizica a oamenilor, cu 50% din capacitatea spatiului, daca rata pe ultimele 14 zile este pana la pragul de 1,5, si cu 30% din capacitate la o incidenta in ultimele 14 zile intre 1,5-3/1000. In aceste cazuri, operatorii economici isi pot desfasura activitatea pana la ora 21, iar oamenii se pot deplasa fara restrictii pana la ora 22.