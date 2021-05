Arafat, despre revenirea la normalitatea de dinaintea pandemiei: E posibil sa atingem acest deziderat cand ne vom vaccina 60 - 70%

Raed Arafat a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, cand ne intoarcem la normalitatea de dinainte de pandemie si a afirmat: "Cand ne vom vaccina 60 - 70% e posibil sa atingem acest deziderat. Si aici insist ca nimeni sa nu se gandeasca ca pandemia a trecut. Imi pare rau ca sunt lucruri care poate ca unii spun ca mergem la relaxare, ca a trecut pandemia. Pandemia nu a trecut. Suntem intr-o situatie buna. Oricand poate sa se schimbe. La toamna sa vedem ca incepe sa creasca".Seful DSU afirma ca "vaccinarea este obligatorie si extrem de necesara"."Cu cat acceptam, ne vaccinam si avem un procent mai mare de persoane vaccinate, cu atat ramanem mai aproape de normalitate si ne putem intoarce la normalitatea in care sa nu purtam masca nici in spatiile inchise si sa nu ne mai uitam la aspectele cu distantele si cu toate aceste aspecte. Dar trebuie sa mergem mai departe pe campania de vaccinare, care este, la acest moment, poate cel mai important act care se intampla in combaterea pandemiei. Vaccinarea... obligatorie pentru cine doreste, nu inseamna ca luam oamenii si ii obligam. Obligatorie pentru a iesi catre situatia de normalitate", a mai afirmat seful DSU. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, mai multe etape ale relaxarii masurilor, prima urmand a incepe din 15 mai cand se va renunta la purtarea mastii in spatiile deschise si la restrictiile de circulatie pe timpul noptii.