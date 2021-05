Salile de spectacol, cinematografele, restaurantele si cafenelele din Bucuresti se redeschid de astazi la 30% din capacitate

Precizarile prefectului Capitalei

Pe viitor, intr-un scenariu cand rata de incidenta va fi de 1,5 la mia de locuitori, va fi permisa functionarea salilor de spectacol si a restaurantelor la o capacitate de 50% si desfasurarea evenimentelor in aer liber cu 300 de participanti, a anuntat prefectul Capitalei Alin Stoica. Restrictiile de circulatie pe timp de noapte se mentin.Hotararea completa a CMBSU de duminica poate fi accesata AICI Principalele prevederi ale documentului:- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si in interiorul altor spatii publice inchise care au acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de faptul ca sunt constructii cu caracter temporar sau permanent, este permisa in intervalul orar 5.00 - 21.00, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului.- Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa in intervalul orar 5.00 - 21.00 fara a depasi 30% din capacitatea maxima.- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, cu exceptia desfasurarii activitatii de comercializarea a biletelor de tip LOTO, pariuri si lox, cu respectarea masurilor de protectie sanitara.- Organizarea si desfasurarea activitatii cu publicul in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea spatiului. Este interzisa organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale.- Este obigatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice", arata decizia de duminica a CMBSU.Prefectul Capitalei Alin Stoica a precizat ca Bucurestiul a iesit din scenariul cu masurile aplicate pe o rata de incidenta de peste 3 la mia de locuitori, astfel Capitala fiind in scenariul galben. El a adaugat restrictia de circulatie pana la ora 22.00 va fi mentinuta.Intrebat de ce este mentinuta restrictia de circulatie intre orele 22.00 si 5 dimineata, prefectul Capitalei a raspuns: "Pentru ca inca suntem pe o incidenta destul de mare. Evident ca venim de la o incidenta de 7 si acum mi se pare 2,62 o incidenta mica, dar suntem inca in scenariul galben. Asta inseamna ca exista pericolul ca lucrurile sa se poata intoarce si nu vrem sa se intample lucrul acesta. Vrem ca lucrurile sa evolueze spre bine si sa ajungem la o rata de infectare cat mai mica si lucrul acesta se poate realiza prin mentinerea masurilor de siguranta sanitara si evident prin vaccinare. Concentrarea noastra va fi in principal pe zona de vaccinare, dar vom mentine masurile de siguranta sanitara".El a vorbit si despre urmatorul scenariu cand rata va fi de 1,5 la mia de locuitori si vor fi alte masuri de relaxare cum ar fi deschiderea salilor de spectacol si a restaurantelor la o capacitate de 50% si permiterea evenimentelor in aer liber cu 300 de participanti."Urmatorul prag stabilit de expertii epidemiologi este de 1,5 la mia de locuitori si acolo vor interveni o serie de relaxari, asa cum sunt deja prevazute in legislatie. De exemplu salile de spectacol si restaurantele vor putea functiona la o capacitate de 50% si vor putea fi permise de exemplu evenimente in aer liber cu maxim 300 de participanti, gen concerte. Trebuie sa tinem cont de faptul ca actuala hotarare de Guvern privind starea de alerta urmeaza sa fie si ea revazuta la 30 de zile de cand a fost data, adica undeva pe 13 mai si atunci vom observa si deciziile pe care le va lua Guvernul, in urma discutiile in Comitetul interministerial care a fost creat", a conchis Stoica.