Restrictii prelungite in Capitala cu exceptii pe perioada Pastelui. Prefect: "Vor fi relaxari cand incidenta coboara sub 3"

Ce restrictii se prelungesc in Capitala:

Totusi, vor exista relaxari in privinta circulatiei de noapte in contextul Pastelui Ortodox si a sarbatorilor dedicate Ramazanului, aamintit prefectul Capitalei."Vinerea viitoare, pe 30, avem program cu publicul pana la ora 8, in noaptea de Paste circulatie libera toata noaptea si in noaptea de Ramadan, 8 spre 9, circulatie libera toata noaptea. Dar circulatia este doar pentru a merge si a ne intoarce la lacasurile de cult, nu este circulatie libera oriunde. Vor iesi fara adeverinte din casa, se va vedea probabil, avand in vedere ca sunt chestiuni specifice, mergi si iei lumina, te deplasezi la si de la biserica . Nu vor fi deschise alte unitati, deci nu au unde anume sa circule in perioada respectiva.Referitor la alte masuri, sunt aceleasi masuri pe care le avem in vigoare in ultimele doua saptamani, care se prelungesc, cu derogarile pe care le-am amintit", a declarat prefectul Alina Stoica sambata, dupa sedinsa Comitetului municipal pentru Situatii deUrgenta.Acesta a mentionat ca exista recomandarea ca enoriasii sa mearga la bisericile din apropierea locuintei, insa nu exist interdictia ca enoriasii sa poata merge la alte lacasuri de cult, sau la manastiri."Dar trebuie sa avem grija ca in Ilfov mai sunt localitati care sunt carantinate, in localitatile carantinate nu este voie acest lucru, in localitatile unde nu este impusa aceasta masura este posibil", a precizat Stoica.Prefectul Capitalei anunta ca rata de infectare este, sambata, de 3,94 la o mie de locuitori , anuntand ca masurile vor fi relaxate la indicele de infectare de 3,5 la mie."E previzibil ca vom scadea si sub 3,5 in urmatoarea perioada si atunci programul operatorilor economici si in perioada de week-end va fi pana la ora 21 si circulatia persoanelor va fi permisa pana la ora 22", a afirmat Alin Stoica.El a recomandat populatiei sa scurteze timpul petrecut la cumparaturi."Recomandarea este pentru noi sa fim un ic prevazatori si sa ne facem altfel cumparaturile, in sensul de a nu petrece foarte mult timp in magazine, pentru ca acesta este un factor care duce la aglomerare. Daca se poate, ar fi bine sa scurtam timpul petrecut in magazine. Comerciantii ne-au solicitat sprijinul si pe partea de masuri de control tocmai pentru a comunica cu clientii ca este bine sa respectam masurile in vigoare", a adaugat prefectul.Programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private, se poate desfasura in intervalul 5,00 - 18,00 vinerea, sambata si duminica.In zilele de luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 5,00 - 21,00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1.000 locuitori. Prin exceptie, in intervalul orar 21,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi, respectiv 18,00 - 5,00 in zilele de vineri, sambata duminica, pot fi facute livrari la domiciliu.Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi si in intervalul orar 20,00 - 5,00 in zilele de vineri, sambata si duminica, cu conditia mentinerii incidentei cumulate la cel mult 7,5/1.000 de locuitori.In perioada sarbatorilor pascale, se prevede ridicarea carantinei de noapte in perioada 1 mai - 2 mai, in intervalul orar 20,00 - 5,00, pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase din Noaptea de Inviere a Pastelui Ortodox.Magazinele vor fi deschise pana la ora 20 in Vinerea Mare. Pe 30 aprilie, in toate localitatile, operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, isi pot organiza si desfasura activitatea in intervalul orar 5,00 - 20,00.Si enoriasii musulmani au permisiunea de a se deplasa in afara locuintei/gospodariei in perioada 8 mai - 9 mai, in intervalul orar 20,00 - 5,00, pentru a participa la sarbatoarea religioasa specifica lunii Ramazan.