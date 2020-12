Lista restrictiilor care ar putea fi introduse in mall-urile si supermarketurile din Capitala inainte de Craciun. Vor fi interzise cosurile de mana?

Cosurile de mana, interzise in Arges

Potrivit b1.ro, noile restrictii ce ar putea fi adoptate prevad obligativitatea dezinfectarii la intrarea in mall-uri, intrarea si iesirea pe fluxuri diferite si limitarea numarului de clienti, din pricina faptului ca populatia s-a relaxat in ultima perioada, potrivit Prefecturii Bucuresti "Respectarea cu strictete a normelor si restrictiilor aflate deja in vigoare este tocmai pentru a evita impunerea sau adoptarea altor masuri mai severe sau mai stricte. Deci incercam, atat timp cat in spatiul juridic exista norme, restrictii, sa verifcam respectarea acestor norme existente deja. Eventual, gradual. Dar deocamdata noi am comunicat - tocmai pentru evitarea impunerii de noi masuri de restrictii severe.Prefectul municipiului Bucuresti a dispus intensificarea acestor controale care sa vizeze respectarea normelor existente deja tocmai pt ca s-a constatat o relaxare atat in ceea ce priveste efectuarea de controale din partea institutiilor dar si o relaxare din partea populatiei", a declarat Mariana Stancu-Tipisca, purtatorul de cuvant al Prefectului Capitalei, potrivit sursei citate."Se vizeaza o intensificare a activitatilor de control in toate zonele si in toate sectoarele, respectiv in mall-uri, piete , la metrou, terase, mijloacele de transport in comun, salile de fitness, saloanele de cosmetica, pentru a ne asigura ca masurile aflate in vigoare la aceasta data sunt respectate cu strictete. Asta pentru ca am constatat ca exista o relaxare in ceea ce priveste respectarea masurilor si nu vizam la acest moment alte masuri. Este nefiresc sa iei alte masuri atat timp cat nu urmarim respectarea cu maxima strictete a celor aflate in vigoare.Am sa le cer sefilor structurilor cu atributii de control sa depasim un pic faza de avertisment si sa trecem la aplicarea de sanctiuni acolo unde nu se respecta masurile aflate in vigoare pentru ca, in opinia mea, atunci cand legea nu este respectata, trebuie impusa", a declarat miercuri prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, potrivit b1.ro Momentan, Arges este singurul judet unde au fost interzise cosurile de mana in magazine, in urma cu 2 saptamani."Eu le consider probleme majore ale marilor magazine: aglomeratia de la casele de marcat si numarul foarte mare de clienti care pot sa fie in acelasi timp in aceste magazine. Am stabilit sa se reununte la cosurile de mana, sa ramanem doar cu cosurile de cumparaturi mari din mai multe motive.Cel mai important lucru pe care l-am obtinut este ca se poate pastra mai bine distanta la casele de marcat prin intermediul carucioare. Suprafata de contact este mai mica, dezinfectarea se poate face mult mai usor. Mai mult decat atat, ele induc aceasta idee, daca ma duc si iau un carucior mai mare de cumparaturi, ma duc mai rar in supermarket, nu ma duc pentru orice produs de cate ori am nevoie", a precizat Emanuel Soare, prefectul judetului Arges."In acelasi timp, vor fi montate mai multe dispensere cu dezinfectant, pentru igienizarea mainilor. Angajatii supermarketurilor si agentii de paza vor fi mai vigilenti si vor indemna clientii sa respecte normele de protectie sanitara - in special purtarea corecta a mastii si pastrarea distantei fizice. In caz de nevoie, va fi limitat accesul clientilor in magazin", se mai arata intr-un comunicat.