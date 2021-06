Restrictii de circulatie pe A1 Bucuresti-Pitesti. Se executa lucrari de reparatii

Restrictiile sunt impuse pentru doua lucrari:- intre kilometrii 68-67, sensul catre Bucuresti, localitatea Ionesti, judetul Dambovita, este restrictionata circulatia pe prima banda, in intervalul orar 08:00 - 19:00, pentru efectuarea de reparatii asfaltice;- intre kilometrii 63-61, pe sensul catre Bucuresti, este oprit traficul pe prima banda, in intervalul orar 08:00 - 19:00, pentru efectuarea de reparatii asfaltice;Pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 23, in zona comunei Bolintin Deal, jud. Giurgiu, pe ambele sensuri, traficul este restrictionat pe banda a doua pana la data de 11.06.2021, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii la pasarela de acces, potrivit Infotrafic. Oamenii legii recomanda soferilor sa ruleze cu prudenta sporita, sa creasca distanta de siguranta intre autovehicule si sa se asigure temeinic inaintea schimbarii directiei.