Restrictii de circulatie pe A1, DN7 si DN39 in perioada 29 aprilie - 3 mai. Pentru ce autovehicule se aplica

"Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza: circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de joi 29 aprilie, 30 aprilie (Vinerea Mare si ziua premergatoare), 01 mai, 02 mai si 03 mai 2021 (ziua Muncii, prima si a doua zi de Paste ), conform Anexei nr. 1 la Ordinul MT-MAI nr. 1249-132/2018", se arata in comunicatul transmis de CNAIR.Circulatia vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe 29 aprilie in intervalul orar 16.00-22.00 si in perioada 30 aprilie - 3 mai in intervalul orar 6.00- 22.00 pe Autostrada Soarelui A2 Bucuresti (intersectia A2 cu DNCB) - Fundulea - Lehliu - Fetesti - Cernavoda - Constanta (intersectia A2 cu A4), pe DN7 - Pitesti (intersectia DN7 cu DN7C) - Ramnicu Valcea - Vestem (intersectia DN7 cu DN 1) si pe DN39 - Agigea (intersectia DN39 cu DN 39A) - Mangalia (limita municipiu), se mai arata in comunicatul CNAIR.