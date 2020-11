Restrictii de circulatie de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei. Ce soferi vor avea interdictii

"CNAIR informeaza conducatorii auto ca in zilele de duminica 29 noiembrie - zi premergatoare zilei de sarbatoare legala, luni 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat Ocrotitorul Romaniei si marti 1 decembrie - 2020 cand romanii isi sarbatoresc Ziua Nationala se vor institui restrictii de circulatie pentru anumite vehicule rutiere. Potrivit Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de duminica, 29 noiembrie, luni, 30 noiembrie, marti, 1 decembrie 2020, conform Anexei nr. 1 la Ordin", se mentioneaza in comunicat.Astfel, pe DN7, pe traseul Pitesti (intersectia DN7 cu DN7C) - Ramnicu Valcea - Vestem (intersectia DN7 cu DN 1) vor fi restrictii de circulatie pe ambele sensuri duminica, in intervalul 16:00-22:00, luni intre 6:00 si 22:00, iar marti intre 6:00 si 22:00.Citeste si: Zi de greva in sectorul public, in Grecia. Manifestatii in plina pandemie