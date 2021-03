Restrictii de circulatie intre orele 18.00-22.00, in Aiud si localitatile apartinatoare, propuse de autoritati din cauza pandemiei

Localitatile unde se impun restrictii

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a decis, miercuri, avand in vedere situatia epidemiologica din municipiul Aiud generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unei rate de infectare de 5,99 la 1000 de locuitori, in municipiul Aiud riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare, sa propuna instituirea unor restrictii temporare, in intervalul luni - vineri intre orele 18:00 - 22:00, iar sambata si duminica intre orele 05:00 - 22:00, pe o perioada de 14 zile.Restrictiile ar urma sa fie instituite in municipiul Aiud si localitatile apartinatoare Aiudul de Sus, Gambas, Magina, Pagida, Ciumbrud, Garbova de Jos, Garbova de Sus, Garbovita, Sancrai si Tifra, judetul Alba, incepand de joi, 25 martie, de la ora 18:00, pana in 8 aprilie, la ora 5.00.CJSU va solicita Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea ordinului comandantului actiunii.Astfel, in localitatile si intervalele orare mentionate, sunt propuse urmatoarele masuri:Totodata, se permite tranzitarea unitatii administrativ teritoriale de catre persoanele care nu au domiciliul acolo, fiind interzisa stationarea in localitate.De asemenea, slujbele religioase pot fi oficiate doar in exterior, cu exceptia celor la care participa doar personalul bisericesc. Se permite oficierea slujbelor de inmormantare, cu participarea a maxim 8 persoane in interior iar in exterior cu participarea a maxim 20 persoane. Se permite oficierea evenimentelor de stare civila cu prezenta a maxim 10 persoane in interiorul cladirii, iar in exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protectie sanitara.Conform hotararii, se limiteaza programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializarii de bunuri alimentare si nealimentare, in intervalul luni - vineri intre orele 06:00 - 20:00, iar sambata si duminica intre orele 06:00 - 16:00, cu exceptia farmaciilor si a statiilor de distributie carburant care pot avea program non-stop. Se limiteaza numarul de persoane in incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distantare fizica, respectiv protectie sanitara. In cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel incat sa se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distantare respectiv protectie sanitara;"Propunem ca in intervalul luni - vineri intre orele 18:00 - 22:00, iar sambata si duminica intre orele 05:00 - 22:00, sa se interzica circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:Totodata, se propune interzicerea evenimentelor private in spatii inchise si deschise, a evenimentelor sau activitatilor private pentru copii in spatii inchise, activitatea cu publicul a restaurantelor si cafenelelor, inclusiv a teraselor, cu exceptia activitatilor de preparare a hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, activitatea cu publicul a operatorilor de jocuri de noroc; a adunarilor publice, a spectacolelor, a activitatilor si competitiilor sportive, a organizarii pietelor pentru produse nealimentare, a targurilor, oboarelor, iarmaroacelor si pietelor de vechituri.