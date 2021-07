Restrictii de circulatie pe Transalpina, sambata si duminica. Recomandarile politistilor

"CNAIR anunta inchiderea circulatiei pe Transalpina (DN 67C) intre Ranca si Novaci, km 19+700 - km 22+000, in zilele de sambata si duminica, respectiv 3 si 4 iulie 2021, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift, etapa a II-a", a transmi Compania.Programul restrictiilor este urmatorul:- Sambata, 03.07.2021: intre orele: 08:00 - 13.00 si 15:00 - 20:00- Duminica, 04.07.2021: intre orele: 08:00 - 13:00 si 15:00 - 20:00Pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta si protejarea participantilor la competitie, circulatia rutiera se va desfasura cu sprijinul echipajelor din cadrul Politiei Rutiere."Rugam conducatorii auto sa circule prudent si sa respecte semnalizarea instituita temporar", a transmis CNAIR.