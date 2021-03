Cum functioneaza hotelurile vizate de restrictii in statiunile turistice din Romania: "Avem un sistem care blocheaza automat 30-35% dintre camere"

Turistii de o zi

Unele hoteluri au fost inchise din cauza pandemiei. Administratorii au preferat sa puna lacat si s-au pus pe renovat, cum este cazul a doua unitati din Sinaia.Cele mai multe functioneza, dar hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri speciale pentru prevenirea raspandirii virusului.Aglomeratia de pe partii nu este, insa, si in hoteluri. Cei mai multi dintre schiori sunt turisti de o zi, care vin dimineata si pleaca seara, dupa cum ne-a explicat Paul Popa , seful Centrului de Informare Turistica Sinaia."Pe partii sunt cei care blocheaza soseaua la 8 dimineata. Acestia sunt schiorii", a declarat Paul Popa.Potrivit acestuia, hotelurile nu-si permit sa nu respecte restrictiile."La hotel oricand se poate verifica. E un ordin dat si nu poti sa sari peste el. Pastreaza norma chiar daca nu le convine. La 70% te opresti ca nu ai cum altfel. Industria abia merge. E in genunchi", a mai afirmat seful Centrului de Informare Turistica Sinaia.La o pensiune din Poiana Brasov, receptionerul ne-a explicat ca si daca ar vrea nu ar aveam cum sa inchirieze o camera daca a fost depasita capacitatea de 70%. "30-35% din camera sunt blocate in sistem. Nu le putem rezerva", a spus barbatul.Si la un hotel, tot din Poiana Brasov, aceasta capacitate este respectata. Nu mai mult de 70%.Informatiile despre Covid-19In plus, unii hotelieri din Poiana Brasov au creat pe pagina oficiala o sectiune dedicata COVID-19 care cuprinde masurile luata de unitate."Urmarim indeaproape informarile Grupului Roman de Comunicare Strategica, Ministerului Sanatatii din Romania si declaratiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii cu privire la cazurile noi de Corona Virus (COVID-19) si urmam indrumarile acestora precum si pe cele ale departamentelor locale de sanatate publica", scrie in informare.La randul lor, reprezentantii altui hotel transmit ca "revenirea este cheia pentru protejarea sanatatii angajatilor si oaspetilor nostri. Cu mult timp in urma, am dezvoltat o abordare sofisticata pentru prevenirea raspandirii bolilor in hotelul nostru, sub indrumarea profesionistilor Directiei de Sanatate Publica Brasov. Avem personal dedicat pentru inspectia calitatii curateniei pentru a ne asigura ca fiecare procedura este respectata".Hotelurile si pensiunile au voie sa functioneze la o capacitate de maximum 70%.