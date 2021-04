Noi restrictii anti-COVID in zonele montane ale Romaniei. Care sunt localitatile vizate

Este vorba despre statiunea Bran si alte sase localitati din judetul Brasov. In Bran, incidenta cazurilor de COVID-19 se apropie de 5 la o mie de locuitori , informeaza news.ro.Restrictiile privind circulatia persoanelor si programul de functionare al agentilor economici in Bran si Prejmer, localitati in care incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit patru la o mie de locuitori, se vor impune, incepand de miercuri, 14 aprilie. Asta inseamna ca oamenii nu vor mai putea circula in week-end dupa ora 20:00, fara motiv intemeiat, iar operatorii vor inchide in aceste zile de la ora 18:00.In acelasi timp, s-a constatat depasirea unor praguri privind infectarea in alte cinci localitati unde se impun restrictiile prevazute de lege, potrivit sursei citate.Noile reguli vor fi valabile 14 zile, cel putin, in functie de evolutia cazurilor de imbolnaviri.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a adoptat o hotarare prin care constata ca in localitatea Bran incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 a crescut la valoarea de 4,67/1000 de locuitori si, prin urmare, aplica restrictiile privind orarul agentilor economici si circulatia persoanelor, restrictii aplicabile in zilele de week-end. Aceste masuri sunt valabile si pentru localitatea Prejmer, unde rata de infectare cumulata calculata la 14 zile a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 este de 4,38/1000 de locuitori.In comuna Bunesti, unde incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 a crescut la 3,43/1000 de locuitori si in Ucea,se impun restrictii, tot incepand de miercuri de la miezul noptii.Iar Cata, Augustin si Budila au depasit pragul de 1,5 infectari la o mie de locuitori, iar in aceste comune se vor aplica, pentru o perioada de 14 zile, masurile corespunzatoare limitelor de incidenta intre 1,5 si 3/1000 de locuitori.In toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20.00-5.00, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5.00-18.00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori.Prin exceptie, unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, si cei din domeniul transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima autorizata de peste 2,4 tone isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.