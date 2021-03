Lista noilor restrictii valabile de vineri in Romania

Potrivit Hotararii nr. 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19, se impun noi restrictii valabile pe perioada starii de alerta.- reducerea intervalului orar, in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori si mai mica de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 2000, pentru zilele de vineri, sambata si duminica. Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.- reducerea intervalului orar, in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 2000 pe intreaga durata a saptamanii. Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori si intra in vigoare masura prevazuta la lit. a).- limitarea intervalului de timp in care este permisa desfasurarea activitatii operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori si mai mica de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 1800 pentru zilele de vineri, sambata si duminica. Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.- limitarea intervalului de timp in care este permisa desfasurarea activitatii operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 1800 pe intreaga durata a saptamanii. Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta scade sub 7 la 1.000 de locuitori si intra in vigoare masura prevazuta la lit. c).- suspendarea activitatii operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport/fitness, in localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.- in perioadele 03.04-04.04.2021 si 01.05-02.05.2021 se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in intervalul orar 20.00-02.00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase.- In datele de 27.03.2021 si 28.03.2021 se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in intervalul orar 18.00-22.00 pentru deplasarea si participarea la serviciile religioaseRestrictiile vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.