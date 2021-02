Restrictii pe Autostrada 1 Sibiu-Deva din cauza unor reparatii la carosabil. Recomandarile politistilor rutieri

Efectuarea lucrarilor de reparatii la partea carosabila se face dupa cum urmeaza:* km 286 - 285, sensul Deva catre Sibiu, in zona localitatii Miercurea Sibiului, judetul Sibiu - trafic oprit pe prima banda si pe cea de urgenta, in interval orar 09.00 - 12.00;* km 282 - 281, sensul Deva catre Sibiu, in zona localitatii Apoldu de Jos , judetul Sibiu - trafic oprit pe prima banda si pe cea de urgenta, in interval orar 12.00 - 15.00. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa respecte semnificatia semnalizarii instituite temporar, circuland cu viteza adaptata conditiilor de trafic si de drum si sa semnalizeze din timp intentia de schimbare a benzii de circulatie - sunt recomandarile politistilor.