Restrictiile anti-COVID au fost prelungite in Bucuresti cu 14 zile. Ce masuri au anuntat autoritatile la capatul unei intruniri de urgenta

Astfel, vor merge fizic la ore prescolarii, elevii din ciclul primar si cei din clasele terminale. Activitatea in interio r a restaurantelor, barurilor, cafenelelor, discotecilor, cluburilor si a altor localuri, dar si a unitatilor de spectacole si a salilor de jocuri este interzisa.Poate continua activitatea teraselor, dar este interzisa organizarea spectacolelor si a altor manifestari in aer liber.De asemenea, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise, conform hotararii CMBSU, informeaza https://www.news.ro/social/comitetul-municipal-pentru-situatii-de-urgenta-a-prelungit-duminica-restrictiile-luate-in-capitala-pentru-o-perioada-de-14-zile-1922405421002021031220073479.