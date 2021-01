Ridicarea restrictiilor din Bucuresti va fi luata in discutie vineri. Comitetul pentru Situatii de Urgenta se reuneste la ora 13.00

Numarul scazut de cazuri de coronavirus inregistrate in Bucuresti in ultimele zile, si faptul ca a iesit din zona rosie, i-a facut pe oficiali sa ia in calcul varianta de a ridica unele dintre restrictii.Anuntul a fost facut in urma cu cateva zile de prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, intr-o postare pe Facebook "Din fericire, printr-un efort comun al cetatenilor municipiului Bucuresti, in primul rand, dar si al autoritatilor, incidenta infectarii cu Covid 19 a scazut la 2,96 la o mie de locuitori . Sunt vesti care nu pot decat sa ne bucure! Vom urmari evolutia indicatorului in urmatoarele 48 de ore, iar in situatia pe care cu totii ne-o dorim, in care gradul de infectare se pastreaza sub 3 la o mie de locuitori, vom convoca in sedinta Comitetul Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta in vederea adoptarii unei hotarari prin care unele masuri restrictive sa fie relaxate!", a scris Berbeceanu.Astfel, in conformitate cu prevederile normative in vigoare, printre masurile vizate se numara si:- permiterea functionarii cu o capacitate de maxim 30% a institutiilor/salilor de spectacol si cinematografelor- redeschiderea activitatilor la interior a restaurantelor, barurilor, cafenelelor, etc, in limita a maxim 30% din capacitatea unitatii;- permiterea activitatilor cu publicul, pana in limita a 30% a spatiului destinat, a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc."Facem un apel la respectarea cu strictete, in continuare, a masurilor aflate in vigoare, astfel putand ca, in curand, masurile de relaxare sa fie si mai generoase!", a mai scris prefectul.CITESTE SI: