DOCUMENT Toate restrictiile care vor intra in vigoare in Romania de luni: scolile si gradinitele se inchid, masca e obligatorie, reapare declaratia pe propria raspundere

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie si declaratie pe proprie raspundere noaptea.Alte masuri care vor intra in vigoare de luni: cursurile in invatamantul preuniversitar sa se desfasoare online, reuniunile si petrecerile publice sau private, in spatii inchise sau deschise, sa fie interzise, magazinele sa isi inchida programul la ora 21;00, iar pietele care se afla in spatii inchise sa isi suspende activitatea, in timp ce cele din spatii deschise isi pot continua activitatea. Activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sa se desfasoare in sistem on-line.Farmaciile, benzinariile si operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara. Masurile ar urma sa fie valabile 30 de zile.- instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, la nivel national, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si inchise, indiferent de valoarea ratei de incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile.- toate institutiile publice, precum si toti operatorii economici publici sau privati sa aiba obligatia organizarii activitatii si desfasurarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, iar acolo unde specificul activitatii nu permite acest lucru, sa se organizeze programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin 2 ore. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de prefecti si de catre Inspectia Muncii.- in toate localitatile, activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sa se desfasoare in sistem on-line.- in toate localitatile din Romania, sa fie interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23.00 - 05.00.Deplasarea in acest interval va fi permisa doar in urmatoarele situatii, pe baza legitimatiei de serviciu, a adeverintei eliberate de angajator sau a declaratiei pe propria raspundere, in functie de situatie:- deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;- deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente - deplasari in afara localitatilor a persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;- deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.- interzicerea desfasurarii de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.- suspendarea activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor, Se permite activitatea pietelor agroalimentare ce pot fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea normelor de protectie sanitara.Pentru spatiile exterioare in care se desfasoara activitati de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice, care au fost amenajate si pot fi asimilate spatiilor publice inchise, astfel cum sunt ele definite in Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile urmatoarele reguli si masuri:- activitatea este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori , fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati in judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile.De asemenea, CNSU propune instituirea obligatiei pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private sa-si organizeze si desfasoare activitatea in intervalul orar 05.00 - 21.00. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 21.00 - 05.00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.Unitatile farmaceutice, benzinariile si operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitaraHotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in integralitatea ei poate fi studiata AICI