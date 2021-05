Revenirea la birou - marele test pentru angajati si angajatori. Specialisti: "Ideal ar fi sa se faca gradual, temporizat, pentru a nu deveni o corvoada"

Revenire treptata la birou

In ce masura vor sa revina angajatii la birou

"Multinationalele si majoritatea companiilor mari vor ramane, cel putin pana la toamna, in formatul de telemunca pentru ca s-au organizat de asa natura incat indiferent unde sunt angajatii ei isi pot desfasura cu succes activitatile. Daca, intr-adevar, se elimina aceste aspecte ale pandemiei la nivel global si se pot reintoarce angajatii in toate tarile probabil ca se va merge si in cazul lor pe o revenire completa la birou. Trebuie sa intelegem ca o multinationala nu depinde doar de Romania, sunt decizii care se iau la nivel global. Pe de alta parte, companiile isi fac niste calcule foarte exacte despre cat merita sa mai tina anumite spatii sau nu", a explicat pentru Ziare.com Gabriel Chicioreanu, specialist in recrutare si fondator al 4Career.Potrivit acestuia, tendinta din piata muncii din Romania este ca angajatii sau anumiti salariati sa revina treptat la birou. Dar sunt si exemple in care acestia au fost chemati brusc de acasa, completeaza Chicioreanu."Este cu dus si intors pentru simplul motiv ca angajatii care stateau acasa aveau grija si de copii. Si dintr-o data ar trebui sa caute solutii din aceasta perspectiva. Pentru o persoana care nu are copii este mai simplu. In cazul celor care sunt parinti, e mai complicat, mai ales daca copiii invata in format online, sa aiba grija de ei. Daca angajatul isi desfasoara cu succes activitatile este in regula sa continue sa lucreze de acasa", a punctat specialistul in resurse umane.Exista si situatii in care angajatii care nu vor sa mai revina la birou pot fi pusi in situatia de a-si pierde locul de munca."Pe de alta parte, trebuie sa luam in calcul faptul ca daca angajatorul decide ca este o politica la nivel de grup, atunci mai devreme sau mai tarziu s-ar putea sa se desfiinteze acel post si angajatul ar putea ramane fara loc de munca. In momentul in care decizia nu e una unitara se creeaza discriminare intre anagajati. In astfel de situatii angajatorul poate oferi un timp angajatului care nu mai vrea sa vina la munca, ulterior poate desfiinta acel post", a mai explicat Gabriel Chicioreanu.Potrivit acestuia, o parte din oameni ar prefera sa se intoarca la birou."A devenit facil pentru altii sa isi desfasoare activitatea de la distanta, astfel ca vor fi in continuare angajati care vor prefera sa faca munca de acasa. S-au obisnuit, le este destul de simplu. Au o mai mare independenta. Asa cum exista bucuria reintoarcerii la viata sociala, asa exista si bucuria reintoarcerii la munca de la birou. Ideal ar fi ca aceasta decizie sa fie luata gradual, temporizat, atat din perspectiva companiilor, cat si din perspectiva angajatilor, tocmai in ideea de a nu deveni o corvoada ori pentru unii ori pentru altii", a conchis Chicioreanu.