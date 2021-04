Pasi pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie. Comitetul interministerial se reuneste in sedinta

Premierul Florin Citu a declarat joi, dupa prima sedinta a Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie 2021, in contextul pandemiei de COVID-19, ca de 1 iunie nu revenim total la normalitate si ca asteapta propuneri de relaxare a masurilor de la ministri. Ulterior, raspunzand unei intrebari, a precizat ca de 1 iunie este prea devreme pentru a renunta la masca.Intrebat in legatura cu afirmatia presedintelui potrivit careia l a 1 iunie vor fi prezentate evaluarile pentru posibila relaxare , prim-ministrul a raspuns: "Are dreptate presedintele, am dreptate si eu. Da, este un plan de masuri care arata cum vom reveni la normalitate. Nu revenim la 1 iunie suta la suta, dar vom arata un prim pas, ce putem face, cand vom avea rata de vaccinare de 30% si apoi putem sa discutam si de pasii urmatori. Este o conditiolitate si o spun de fiecare data - nu se intampla fara vaccinare. Revenirea la normalitate nu se poate face fara vaccinare. Este sigura solutie. Am fost inchisi anul trecut 2 luni de zile si nu am revenit la normalitate. Deci nu aceasta e solutia. Solutia este sa ne vaccinam".Seful Guvernului a adaugat, chestionat daca este luata in calcul o propunere care ar putea veni saptamana viitoare si anume aceea de a redeschide restaurantele pe baza testarii pentru COVID sau reluarea evenimentelor private tot pe baza unui test rapid sau PCR, ca aceste lucruri vor fi discutate in Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie, insa exista propuneri avansate de Ministerul Culturii de a avea situatii pilot in care sa fie facut accesul in acest fel la spectacolele de la Teatru National si Opera Romana.Comitetul este condus de premier, ca presedinte, si de secretarul general al Guvernului, ca vicepresedinte. In exercitarea atributiilor, Comitetul emite instructiuni de implementare si elaboreaza rapoarte si analize.Din acest comitet fac parte Ministerul Finantelor, Minsterul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Apararii, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Ministerul Cercetarii, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul General al Guvernului, CNCAV, DSU si INSP. Ministerele sunt reprezentate la nivel de ministru sau secretar de stat desemnat, in cazul in care sedintele Comitetului sunt prezidate de vicepresedinte, iar celelalte institutii de conducatorii lor. La lucrarile Comitetului pot participa, ca invitati, institutii publice cu atributii si competente in gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv in desfasurarea pregatirilor pentru revenirea la normalitate, incepand cu 1 iunie, dar si structuri asociative ale administratiei publice.