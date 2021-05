Concursul pentru sefia Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate. Doar 5 dintre cei 33 de candidati prezenti au luat nota de trecere

Miza uriasa a concursurilor pentru sefia Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate

Potrivit datelor facute publice de CNAS , la concursul organizat vineri, 7 mai 2021, s-au prezentat 33 de candidati. Dintre acestia, cinci au luat mai mult de 70 de puncte, cat era minimul pentru promovarea concursului.Cei cinci care au reusit sa ia nota de trecere sunt candidatii din Maramures, Iasi, Cluj, Tulcea si Bistrita Nasaud. Cele mai multe puncte, 93,3, le-a luat candidatul din Maramures. Cele mai putine puncte, 11,3, le-a obtinut candidatul din Dambovita. 20 din cei 54 de candidati inscrisi la concurs nu s-au prezentat."Tocmai s-au afisat rezultatele examenului national scris pentru casele judetene de sanatate. 5 din 33 au promovat. Ca sa promovezi trebuia nota de peste 7. 19 candidati au luat sub 5. 26 candidati au luat sub 6. 21 nu s-au prezentat la concurs. Mai e mult pana departe. Concursurile pe bune sunt insa un inceput bun", a scris, pe Facebook , fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate (FNUASS), estimat la 10 miliarde de euro, este al doilea cel mai mare buget din tara dupa cel al pensiilor. Nu este administrat de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care face strict politicile de sanatate, ci de casele judetene de asigurari de sanatate. Practic, de sefii care urmeaza sa fie angajati prin concurs in perioada imediat urmatoare."CNAS nu incheie de fapt niciun contract, ci toate contractele sunt incheiate de cei din teritoriu si banii sunt gestionati de casele judetene de asigurari de sanatate. Adus la sefia unei case judetene prin concurs, ii lasi omului posibilitatea sa incheie contracte in functie de ce are nevoie, cu adevarat, in judetul de care raspunde, din perspectiva serviciilor medicale. Bineinteles ca persoana respectiva raspunde ca manager al acelor fonduri dar are posibilitatea sa faca ce e de facut, fata teama ca nu a raspuns unor comenzi politice si nu mai e la mana nimanui", au declarat surse din cadrul CNAS pentru Ziare.com.