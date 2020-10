Rezultate incurajatoare furnizate de un medicament antimicrobian testat pe animale

Studiul a fost realizat pentru a se afla daca metalo-medicamentele - compusi continand metal, utilizati in mod curent impotriva bacteriilor - ar putea avea proprietati antivirale ce permit lupta impotriva noului coronavirus, SARS-CoV-2.In timpul testelor efectuate pe hamsteri sirieni, cercetatorii au descoperit ca unul dintre medicamentele din aceasta familie, RBC (ranitidine bismuth citrate), era "un puternic agent anti-SARS-CoV-2"."RBC poate sa scada sarcina virala din plamanul hamsterului infectat", a afirmat Runming Wang, cercetator la Universitatea Hong Kong, in cadrul prezentarii acestui studiu in fata reprezentantilor presei."Descoperirea noastra arata ca RBC este un posibil antiviral eficient impotriva COVID-19", a adaugat el.Faptul ca testele au fost incurajatoare pe animale este insa departe de a dovedi ca acest medicament poate sa aiba de asemenea un efect benefic la oameni.SARS-CoV-2, virusul care declanseaza boala COVID-19, a cauzat peste 1 milion de decese dupa aparitia sa in decembrie 2019, in China.In contextul in care oamenii de stiinta din lumea intreaga s-au lansat intr-o veritabila cursa de gasire a unui vaccin eficient, ei examineaza totodata si medicamentele deja disponibile pe piata si care sunt susceptibile de a usura simptomele cauzate de maladia COVID-19 sau de a ajuta organismul uman sa combata aceasta boala.Desi zeci de tratamente impotriva COVID-19 sunt evaluate la nivel mondial, unul singur a dovedit pana acum o anumita eficienta in ceea ce priveste reducerea mortalitatii, insa doar la bolnavii care sufera de forme grave ale bolii:, un corticoid.Un antiviral,, reduce cu cateva zile durata de convalescenta a bolnavilor de COVID-19 care sunt spitalizati, dar nu a dovedit beneficii in ceea ce priveste reducerea mortalitatii. Aceste doua tratamente au fost prescrise presedintelui american Donald Trump , care a fost infectat cu noul coronavirus.Ambele prezinta si inconveniente. Remdesivir este scump si face obiectul unei penurii mondiale, in timp ce Dexametazona are un efect imunosupresor, fapt care prezinta riscuri pentru pacienti, cu exceptia celor mai bolnavi dintre ei.Oamenii de stiinta din Hong Kong au subliniat ca, usor de gasit pe piata si folosit impotriva ulcerelor stomacale, beneficiaza de un profil farmacologic sigur si complet."Este utilizat de decenii si, deci, este destul de sigur", a declarat profesorul Wang.Cercetatorii asiatici au adaugat ca studiul lor, publicat in Nature Microbiology, lasa sa se intrevada posibilitatea ca si alte metalo- medicamente sa fie eficiente impotriva noului coronavirus si ele ar trebui sa faca obiectul unor studii mai aprofundate.