Rezultate LOTO din 17 ianuarie 2021. Numerele castigatoare la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40 si Noroc

Rezultate la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc la extragerea de duminica, 17 ianuarie 2021:

32, 6, 29, 45, 8, +25, 36, 3, 35, 32, 235, 2, 26, 21, 13, 237 1 0 1 5 3 97 5 1 0 9 12 6 3 3 3 0La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,55 milioane lei (peste 3,6 milioane de euro).La categoria a II-a de la Joker se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 44.700 de lei.se inregistreaza la categoria I un report atractiv, in valoare de peste 5,53 milioane lei (peste 1,13 milioane de euro), la extragerea de duminca, 17 ianuarie 2021.La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 20.000 de lei.La Noroc exista un report cumulat in valoare de peste 1,85 milioane de lei (peste 381.000 de euro).La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 768.000 de lei (peste 157.600 de euro).La Super Noroc, la categoria I, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 53.500 de lei (aproximativ 11.000 de euro).